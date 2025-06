Tragedia a Quarto professore ucciso dai figli per motivi economici | il racconto agghiacciante

Una tragedia sconvolgente scuote Quarto, Napoli: un professore di inglese in pensione, Antonio Di Gennaro, è stato brutalmente ucciso dai suoi stessi figli. Un dramma che rivela un lato oscuro dietro vite apparentemente ordinarie, motivato da ragioni economiche. Un episodio agghiacciante che ci invita a riflettere sulla fragilità dei legami familiari e i confini tra normalità e follia. Scopri di più su questa vicenda scioccante, un racconto che lascia senza fiato.

Due fratelli insospettabili dietro un delitto scioccante. Antonio Di Gennaro, 72 anni, professore d'inglese in pensione, è stato brutalmente ucciso dai suoi due figli, Michele e Andrea, in un drammatico caso di omicidio avvenuto a Quarto, in provincia di Napoli. I due uomini, un ingegnere biomedico e un personal trainer, vivevano vite apparentemente normali, senza precedenti penali, ma hanno compiuto un gesto estremo sembrerebbe, per motivi economici. Il corpo ritrovato dopo tre giorni. Il cadavere dell'uomo è stato scoperto dai carabinieri la sera del 6 giugno, chiuso in una cassapanca sul terrazzo della casa di famiglia in via Cicori, nel centro cittadino.