Traffico Roma del 07-06-2025 ore 20 | 30

Benvenuti a questa panoramica sul traffico romano del 7 giugno 2025 alle ore 20:30. La città si anima con eventi musicali imperdibili come il concerto Summer Hits 2020 in Piazza del Popolo e un altro spettacolo al Circo Massimo, che influenzano la viabilità locale. Scopri come muoverti senza stress e preparati agli eventuali cambiamenti in tempo reale. Ecco tutto quello che devi sapere per goderti Roma sereno!

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione ben trovati in Piazza del Popolo questa sera si svolgerà il concerto Summer hits 2020 5 possibili di cosa di circolazione nell'area circostante è un altro evento musicale avrà luogo al Circo Massimo fino alla mezzanotte è predisposta una disciplina di traffico provvisoria con divieti di transito sulla viabilità circostante in zona Tomba di Nerone chiusura per lavori di via Lucio Cassio in prossimità di via Bagnaia la riapertura il 20 Giugno cerimonia liturgica in piazza San Pietro oggi pomeriggio fino alla mezzanotte in cui Papa Leone quattordicesimo presiederà la veglia di pentecoste limitazioni è chiusa e temporale di Piazza San Pietro e strade limitrofe per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-06-2025 ore 20:30

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Traffico Roma Piazza Circostante

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

Traffico Roma del 12-05-2025 ore 16:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in programma per le mette una manifestazione in Piazza ... sul traffico in tutta l'area circostante ... Si legge su romadailynews.it

Roma, a piazza Risorgimento traffico rivoluzionato: ecco la nuova viabilità - «Parte un cantiere bellissimo - ha commentato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ... la doppia fila intasi il traffico, il Comando dei vigili spedirà in piazza Risorgimento almeno 30 ... iltempo.it scrive

Giro d'Italia e 2 giugno, limitazioni al traffico a Roma: chiusure , divieti e deviazioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Giro d'Italia e 2 giugno, limitazioni al traffico a Roma: chiusure , divieti e deviazioni ... Si legge su tg24.sky.it

In Mezzo al Traffico di Roma