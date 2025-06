Traffico Roma del 07-06-2025 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 7 giugno 2025 alle ore 16:30 registra significativi rallentamenti sulla statale 148 Pontina, tra Tor de' Cenci e via di Trigoria, a causa di una massiccia manifestazione per la pace a Gaza. Decine di migliaia di persone stanno sfilando da Piazza Vittorio a Piazza San Giovanni, portando a provvedimenti temporanei che limitano sosta e circolazione in diverse zone della città . Restate aggiornati per garantirvi un viaggio sicuro e senza stress.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla statale 148 Pontina rallentamenti tra Tor de' Cenci via di Trigoria verso Latina di svolgimento la manifestazione per la pace a Gaza decine di migliaia le persone che sfileranno tra Piazza Vittorio e i Piazza San Giovanni attenzione ai provvedimenti che limitano la sosta oltre che in piazza Vittorio lungo via Emanuele Filiberto via Carlo Felice è in Piazza di Porta San Giovanni le stesse strade resteranno chiuse per gran parte del pomeriggio 15 le linee del trasporto pubblico soggette a limitazioni deviazioni cerimonia in piazza San Pietro dalle 18 alla mezzanotte in cui Papa Leone quattordicesimo presiederà la veglia di pentecoste azioni e chiusure temporanee di Piazza San Pietro e strade limitrofe chiusa al transito in zona Magliana per lavori di potatura via Fulda tra via Delle catacombe di Generosa e via dell'Oratorio Damasiano per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it