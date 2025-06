Traffico Roma del 07-06-2025 ore 14 | 30

Situati nel cuore di Roma, preparatevi a vivere una giornata intensa: il corteo previsto fino alle 18 coinvolge centro e zone limitrofe, con divieti di sosta, chiusure al traffico e limitazioni. Roma Infomobilità , in collaborazione con Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità , vi offre tutte le informazioni aggiornate per muoversi senza stress. Scoprite il piano completo e pianificate il vostro percorso con facilità .

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in centro e invii il piano della mobilità per il corteo previsto sino alle 18 con divieti di sosta chiusure al traffico limitazioni tra Piazza Vittorio Emanuele Piazza di Porta San Giovanni via Emanuele Filiberto e viale Carlo Felice la manifestazione per Gazzada Piazza Vittorio transita lungo via Emanuele Filiberto per raggiungere Piazza San Giovanni oltre al percorso del corteo è prevista la chiusura di un tratto di viale Carlo Felice deviazioni per 15 linee questa sera dalle 21 al Circo Massimo è in programma un concerto sono già chiuse le strade intorno all'Arena quindi via dei Cerchi via del Circo Massimo via della Greca via dell'Ara massima di Ercole via di San in cosmedin poi dalle 18 divieto di transito anche in via di San Gregorio deviazioni per 18 linee di bus dalle 22 chiuderà la stazione Circo Massimo della metro https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-06-2025 ore 14:30

