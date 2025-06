Traffico Roma del 07-06-2025 ore 11 | 30

Se vivi a Roma o sei di passaggio, tieni presente che oggi, 7 giugno 2025, dalle 13 alle 18, il corteo per Gazza attraverserà il centro, con divieti di sosta tra Piazza Vittorio Emanuele, Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto e viale Carlo Felice. Per un viaggio senza stress, consulta il servizio di infomobilità di Roma Mobilità, curato da Luce Verde. Resta aggiornato e muoviti con intelligenza!

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in centro da questa mattina con i divieti di sosta tra Piazza Vittorio Emanuele Piazza di Porta San Giovanni via Emanuele Filiberto e viale Carlo Felice il piano della mobilità per il corteo sfilerà oggi dalle 13 alle 18 la manifestazione per Gazza partirà dalle squillino da Piazza Vittorio e percorrerà via Emanuele Filiberto per raggiungere Piazza San Giovanni oltre al percorso del corteo è prevista la chiusura di un tratto di viale Carlo Felice questa sera dalle 21 al Circo Massimo è in programma un concerto sono già chiuse le strade intorno all'Arena quindi via dei Cerchi via del Circo Massimo via della Greca via dell'Ara massima di Ercole via di Santa Maria in cosmedin poi dalle 18 divieto di transito anche in via di San Gregorio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it