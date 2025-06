Traffico Roma del 07-06-2025 ore 08 | 30

Al risveglio nella capitale, Roma si presenta scorrevole e priva di particolari criticità al momento. La mattina si apre senza ostacoli sulla rete viaria cittadina, con un aumento della circolazione verso il Litorale e le principali arterie come Aurelia, Pontina e Colombo. Nel pomeriggio, l’attenzione sarà catturata dalla grande manifestazione per la pace a Gadda, dove si prevede la partecipazione di decine di migliaia di persone. Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi sul traffico romano.

Luceverde Roma di nuovo mentre avanti dalla redazione non ci sono particolari novità scorrevole il traffico sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo al momento quindi nessun impedimento sul raccordo consolari previsto nel corso della mattinata aumento sensibile della circolazione in direzione del Litorale 15 Aurelia Pontina e Cristoforo Colombo nel pomeriggio la manifestazione per la pace a gada saranno decine di migliaia le persone che sfileranno tra Piazza Vittorio e Piazza San Giovanni l'appuntamento alle 14 in Piazza Vittorio attenzione ai provvedimenti che limitano la sosta oltre che in piazza Vittorio lungo via Emanuele Filiberto via Carlo Felice in Piazza di Porta San Giovanni le stesse strade resteranno chiuse per gran parte del pomeriggio 15 le linee del trasporto pubblico soggette a limitazioni o a deviazioni A proposito di trasporto pubblico parliamo nello specifico di quello ferroviario è bene dalle ore 9:05 alle ore 11:30 per lavori nella stazione di Roma Ostiense i treni delle linee fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto e fl5 Roma Civitavecchia nonché Leonardo Express collegamento rapido Tra la stazione Termini all'aeroporto di Fiumicino diranno il variazioni di orario e limitazioni di percorso tutte le altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-06-2025 ore 08:30

