Traffico Roma del 07-06-2025 ore 07 | 30

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ben trovati a questo primo appuntamento della giornata un'informazione sulla viabilità del traffico sabato 7 giugno momento di tranquillità per il traffico sulla rete viene cittadina nessuna segnalazione Daily al momento quindi nessun impedimento sul raccordo autostrade e consolari previsto nel corso della mattinata un momento sensibile della circolazione in direzione del Litorale quindi su Aurelia a Pontina Cristoforo Colombo nel pomeriggio la manifestazione per la pace a Gaza saranno decine di migliaia le persone che sfileranno tra Piazza Vittorio e Piazza San Giovanni l'appuntamento alle 14 in Piazza Vittorio attenzione ai provvedimenti che limitano la sosta oltre che in piazza Vittorio lungo via Emanuele Filiberto via Carlo Felice in Piazza di Porta San Giovanni le stesse strade resteranno chiuse per gran parte del pomeriggio 15 le linee del trasporto pubblico soggette a limitazioni o deviazioni A proposito di trasporto parliamo nello specifico di quello ferroviario è bene dalle 9:05 alle 11:30 per lavori nella stazione di Roma Ostiense di treni delle linee per le 1 Orte Roma Fiumicino aeroporto fl5 Roma Civitavecchia nonché Leonardo Express collegamento rapido tra la stazione Termini all'aeroporto di Fiumicino subiranno variazioni d'orario e limitazioni di percorso maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.

