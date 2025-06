Traffico Lazio del 07-06-2025 ore 17 | 30

Benvenuti alla nostra consueta panoramica sul traffico nel Lazio alle ore 17:30 del 7 giugno 2025. La situazione attuale mostra una circolazione generalmente scorrevole sulle autostrade e strade principali della regione, anche se si registrano alcune criticità come il traffico intenso sull'Aurelia vicino a Palidoro. Rimanete con noi per aggiornamenti dettagliati e consigli utili per un viaggio senza stress.

Luceverde Lazio saluto dalla redazione Bentrovati circolazione al momento regolare scorrevole lungo le autostrade laziali nessuna difficoltà a rilevante anche sulla rete stradale Fatece zione delle strade che interessano le località di mare dov'è la circolazione sostenuta i particolari su via Aurelia traffico Incoronato per circa un chilometro in prossimità di Palidoro Provenendo da entrambe le direzioni questa sera in programma sulla A1 roma-napoli la chiusura dello svincolo di Monteporzio in entrata Verso il raccordo anulare dalle 23 alle 6 sulla diramazione Roma Sud dalle 22 alle 5 verrà chiuso lo svincolo di Torrenova in uscita in direzione del raccordo anulare