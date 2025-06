Traffico Lazio del 07-06-2025 ore 09 | 30

Alle ore 09:30 del 7 giugno 2025, il traffico a Roma mostra rallentamenti minori sulla carreggiata interna tra Laurentina e Pontina. In aumento le vetture in direzione Litorale, specialmente su Aurelia, Pontina e Cristoforo Colombo. Nel pomeriggio, una grande manifestazione per la pace a Gaza attira decine di migliaia di partecipanti, creando un flusso intenso di persone e veicoli in cittĂ . La mobilitĂ si prepara a un importante momento di solidarietĂ e confronto.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità nessuna segnalazione al momento sulla raccordo anulare se si escludono i rallentamenti di lieve entità in carreggiata interna tra le uscite Laurentina e Pontina traffico comunque in aumento in direzione del Litorale quindi su Aurelia Pontina e Cristoforo Colombo nel pomeriggio la manifestazione per la pace a Gaza saranno decine di migliaia le persone che sfileranno tra Piazza Vittorio è San Giovanni l'appuntamento alle 14 in Piazza Vittorio attenzione ai provvedimenti che limitano la sosta oltre che in piazza Vittorio lungo via Emanuele Filiberto in via Carlo Felice in Piazza di Porta San Giovanni le stesse strade resteranno chiuse per gran parte del pomeriggio 15 le linee del trasporto pubblico soggette a limitazioni o a deviazioni A proposito di trasporto pubblico parliamo nello specifico di quello ferroviario è bene dalle 9:05 alle trenta circa per lavori nella stazione di Roma Ostiense i treni delle linee fl1 Orte in Roma Fiumicino aeroporto e fl5 Roma Civitavecchia nonché il Leonardo Express le colleghe rapido tra la stazione Termini all'aeroporto di Fiumicino subiranno variazioni d'orario e limitazioni di percorso fino al 21 giugno per lavori di manutenzione dei Binari in via Flaminia linea 2 del tram è sostituita con il bus sull'intero percorso tra piazzale Flaminio e Piazza Mancini parliamo ora di ZTL per ricordare che è in vigore l'orario estivo per le zone a traffico limitato notturne di Trastevere San Lorenzo le telecamere a Presidio delle due ZTL sono attive dalle ore 21:30 alle ore 3 ma per quattro notti a settimana accesso vietato ai non autorizzati Dunque dal mercoledì al sabato attenzione alla segnaletica