Un'operazione che scuote il cuore della Lombardia e della Sardegna: quattro arresti per un traffico di droga che ha coinvolto Milano, Varese, Lecco e Cagliari. Con sequestri di beni per oltre 600 mila euro, le forze dell’ordine hanno smantellato un giro illecito radicato tra le due regioni. Una notizia che evidenzia quanto sia cruciale il lavoro delle forze dell'ordine nel contrasto al crimine organizzato. La lotta continua per garantire sicurezza e legalità .

Milano – Sono accusati di aver gestito un traffico di droga tra Milano e l'hinterland. Per questo quattro persone sono state arrestate nelle province di Milano, Varese, Lecco e Cagliari dai carabinieri delle Stazioni di Settimo Milanese e Cornaredo, con il supporto delle compagnie di Cagliari e Merate, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Milano, su richiesta della locale procura. I quattro, di etĂ compresa tra i 32 e i 67 anni e di nazionalitĂ italiana, marocchina e albanese, rispondono di detenzione e traffico di stupefacenti in concorso. Durante le indagini, iniziate nel marzo 2024, sono stati eseguiti cinque arresti in flagranza e nella prima tranche, lo scorso novembre, era stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Traffico di droga nel Milanese, 4 arresti tra Lombardia e Sardegna: sequestrati beni per oltre 600mila euro

