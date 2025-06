Tradimento trame turche | Kahraman scopre alcuni segreti sul suo passato

Le trame turche di "Tradimento" (Aldatmak) si fanno sempre più avvincenti, con Kahraman che scopre segreti sconvolgenti sul suo passato. Nuovi intrighi e rivelazioni tengono gli spettatori col fiato sospeso, mentre il protagonista si avvicina alla verità su sua madre. Tra sotterfugi e verità nascoste, il confine tra fiducia e tradimento si fa sempre più sottile. Prepariamoci a un susseguirsi di colpi di scena emozionanti...

Nel corso dei prossimi episodi Tradimento assisteremo a una confidenza che Mualla farà a Nazan. La donna gli racconterà che suo marito era già stato sposato in passato, e che dalla precedente unione era nato Kahraman. L'altra moglie, Kadriye, aveva però abbandonato il piccolo quando il marito l'aveva lasciata.

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Tradimento Kahraman Trame Segreti

