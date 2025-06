Tradimento replica puntate serali 6 giugno 2025 | Video Mediaset

Stasera, venerdì 6 giugno 2025, torna l’appuntamento imperdibile con "Tradimento" (Aldatmak), la soap turca che ha conquistato il pubblico di Canale 5. In questa replica puntata, i colpi di scena sono dietro l’angolo: Oylum si confronta con i propri sentimenti per Kahraman, mentre un video compromettente di Tolga minaccia di sconvolgere le loro vite. Non perdere i video Mediaset per rivivere gli episodi 84, 85 e 86 della seconda stagione e scoprire come si evolverà questa intricata trama.

Triplo appuntamento stasera – venerdì 6 giugno – con la soap Tradimento ( Aldatmak ). Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi 84, 85 e 86 della seconda stagione trasmessi su Canale 5 in replica streaming. Oylum teme di provare qualcosa per Kahraman, ma cerca di convincersi del contrario. Nel frattempo, riceve un video che ritrae Tolga in compagnia di alcune donne. Il video di Tolga, visibilmente ubriaco a una festa, fa il giro del web, e Serra e Azra non perdono occasione per commentare gli atteggiamenti del giovane imprenditore. Kahraman e Oylum sono ufficialmente fidanzati e in procinto di sposarsi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tradimento, replica puntate serali 6 giugno 2025 | Video Mediaset

