Tradimento replica puntate 7 giugno 2025 | Video Mediaset

Doppio appuntamento oggi – sabato 7 giugno  – con la soap Tradimento ( Aldatmak ). Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi 87 e 88 della seconda stagione trasmessi su Canale 5 in replica streaming. Oltan scopre che il progetto ricevuto dalla Russia per la costruzione dell’hotel Sharya differisce da quello presentato dalla sua azienda. Si tratta di sabotaggio? Selin e Tolga decidono di prendere in affidamento una bambina. Ozan, ormai ingegnere affermato, accetta un lavoro come responsabile del cantiere di un grande ospedale a Istanbul. 🔗 Leggi su Superguidatv.it