Tradimento anticipazioni 8 giugno | Sezai e Guzide pronti alle nozze

Prepariamoci a un episodio ricco di colpi di scena: Sezai e Guzide sono pronti alle nozze, ma l’onda di suspense di "Tradimento" non si ferma. Il 8 giugno, alle 14.20 su Canale 5, scopriremo chi ha tentato di investire Guzide e quali nuove sorprese attendono la giudice. Cosa succederà nel prossimo capitolo di questa avvincente soap? Restate con noi per scoprire ogni dettaglio!

Una puntata dove i colpi di scena non mancheranno, specie per Guzide e Sezai. Scopriamo dunque cosa succederà nel prossimo episodio. Nel prossimo episodio di Tradimento, in onda domani alle 14.20 su Canale 5, scopriremo chi ha tentato di investire Guzide. Ma non solo, perché per la giudice c'è un'altra importante novità in arrivo. Scopriamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Guzide è stata quasi investita da un'auto; Yesim ha iniziato ad indagare sul responsabile e ha chiesto aiuto a Begum, una cliente che possiede un'azienda che produce e gestisce i sistemi di sorveglianza. Nel frattempo, dopo un litigio fuori dal ristorante, sembra che le cose tra Guzide e Ipek si siano risolte.