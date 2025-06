Tradimento Anticipazioni 8 giugno 2025 | Sezai chiede a Guzide di sposarlo!

Il mistero si infittisce nell'attesa della puntata di "Tradimento" del 8 giugno 2025 su Canale 5. Sezai, deciso a consolidare il suo amore, chiede a Guzide di sposarlo, ma Ipek non è disposta a lasciar correre. Preparation for revelations and unexpected twists rende questa puntata imperdibile, dove i sentimenti e le trame si intrecciano in un vortice di emozioni e suspense.

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda l'8 giugno 2025 su Canale 5 rivelano che Guzide accetta la proposta di matrimonio di Sezai, ma intanto Ipek trama nell'ombra. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Tradimento Anticipazioni 8 giugno 2025: Sezai chiede a Guzide di sposarlo!

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Tradimento Anticipazioni Giugno Sezai

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2025 - Oggi, 13 maggio 2025, sveliamo le anticipazioni delle soap più amate: "Beautiful", "Tradimento", "The Family" e "La Promessa".

Tradimento Anticipazioni 8 giugno 2025: Sezai chiede a Guzide di sposarlo! - Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono stupefacenti. Nell'episodio in onda l'8 giugno 2025 alle 14:20, Sezai porta Guzide in un bel ristorante e le fa la proposta di ... Scrive comingsoon.it

Tradimento, anticipazioni 8 giugno: Sezai, proposta di matrimonio a Guzide - Tradimento, anticipazioni puntata di domenica 8 giugno 2025 Sezai decide di portare Guzide lontano dal trambusto cittadino, conducendola in un ristorante immerso nella natura. È proprio lì che le chie ... Lo riporta msn.com

Tradimento, le anticipazioni della puntata di oggi, sabato 7 giugno - Anticipazioni della puntata di Tradimento di oggi, sabato 7 giugno 2025, in onda il pomeriggio su Canale 5: le trame della serie turca. Si legge su gazzetta.it

Tradimento, anticipazioni 10-11 Giugno: Sezai & Guzide SI LASCIANO!