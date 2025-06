Tra passato e presente Scarone rivive la finale | Rimini il pubblico ti aiuterà a vincere

Tra passato e presente, Scarone rivive la finale, ricordando un'impresa che ha scritto la storia del basket romagnolo. Rimini, con il cuore pulsante e il pubblico al suo fianco, si prepara a scrivere un nuovo capitolo di vittoria. È stato lui a infiocare il Flaminio e a trascinare un’intera città in quel maggio del 1997. Ora, la sfida è di nuovo alle porte: il pubblico ti aiuterà a vincere, e questa volta, la gloria potrebbe tornare a splendere ancora.

È stato lui a infuocare il Flaminio e a trascinare un’intera città in quel maggio del 1997. Ventotto anni fa, la Rimini del basket conquistò per l’ultima volta la promozione in Serie A e il protagonista in campo, su tutti, fu proprio German Scarone. La sua Koncret, guidata in panchina da Piero Bucchi e partita senza pretese all’inizio dell’anno, sbaragliò tutta la concorrenza e giocò dei playoff perfetti, senza perdere neanche una partita. Un bilancio di 23 vinte e 9 perse in regular season, percorso netto di lì in poi con un fantastico 6-0 nei playoff. Fu 3-0 contro Caserta e 3-0 contro Montecatini, un finale in trionfo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net