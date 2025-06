Tra guerra e populismi le buone politiche di Merz potrebbero non bastare Parla Wilton Die Welt

In un mondo segnato da guerre e populismi, le strategie di Friedrich Merz rischiano di essere insufficienti per affrontare le sfide attuali. La direttrice di Die Welt, Jennifer Wilton, sottolinea che, seppur fondamentale il sostegno all’Ucraina e l’affidabilità europea, in momenti di grande instabilità politica servono soluzioni più audaci. Eppure, come può un nuovo leader, anche se appartenente allo stesso partito di Merkel, guidare il cambiamento in un contesto così complesso?

Il sostegno all'Ucraina non si discute, l'affidabilità per i partner europei nemmeno. Ma in questi tempi di crescente instabilità politica, anche un governo istituzionale come quello di Friedrich Merz "non basta a raddrizzare le cose", avverte Jennifer Wilton, direttrice di Die Welt, alla Festa dell'Innovazione a Venezia. "E' difficile parlare del nuovo cancelliere in un contesto di innovazione: sarà anche dello stesso partito di Merkel, ma da sempre nella Cdu convivono sfumature più progressiste o conservatrici. Merz proverà a cambiare, e soprattutto a portare la Germania fuori dalla depressione.

