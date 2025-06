Tour of Britain sigillo di Cat Ferguson a Kelso Quinta Gasparrini

Il Tour of Britain acceso e appassionato svela i protagonisti della terza tappa, la Kelso-Kelso di 143 chilometri. Sul traguardo, il gruppo ristretto si spezza in un emozionante sprint finale, con Cat Ferguson della Movistar Team a trionfare. La giovane britannica, a soli 19 anni e 41 giorni, scrive la storia come la piĂą giovane vincitrice della corsa. Una tappa ricca di sorprese e talento che lascia il pubblico incollato allo spettacolo.

Parla britannico l’ordine di arrivo della terza tappa del Tour of Britain, la Kelso-Kelso di 143 chilometri. Sul traguardo s’impone, nello sprint di un gruppo ristretto, Cat Ferguson della Movistar Team. L’inglese, la piĂą giovane vincitrice nella storia della corsa con i suoi 19 anni e 41 giorni, precede la connazionale Josie Nelson della Team Picnic PostNL e la neozelandese Ally Wollaston della FDJ-Suez. Prima della italiane, in quinta posizione, è Eleonora Camilla Gasparrini della UAE Team ADQ. La vincitrice della frazione odierna firma una splendida doppietta e in classifica generale guida con 3 secondi di vantaggio su Ally Wollaston e dodici sull’olandese Karlijn Swinkels della UAE Team ADQ. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour of Britain, sigillo di Cat Ferguson a Kelso. Quinta Gasparrini

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Kelso Tour Britain Ferguson

Tour of Britain, sigillo di Cat Ferguson a Kelso. Quinta Gasparrini - Parla britannico l’ordine di arrivo della terza tappa del Tour of Britain, la Kelso-Kelso di 143 chilometri. Sul traguardo s’impone, nello sprint di un ... Secondo oasport.it

TOUR OF BRITAIN. FESTA IN CASA PER CAT FERGUSON CHE SI PRENDE ANCHE LA MAGLIA DI LEADER - Brillano le Professional italiane nell'arrivo in salita di Golte, nonché tappa regina, del Giro di Slovenia 2025. Ad imporsi, dopo essere stato in fuga fin dal mattino, è stato Kyrylo Tsarenko ... Come scrive tuttobiciweb.it

Tour of Britain Women 2025, colpo doppio di Cat Ferguson nella terza tappa – 5ª Eleonora Camilla Gasparrini - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Secondo msn.com

A Kelso Drive - Scottish Borders