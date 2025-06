Totti il consiglio sul calcio di oggi | Bisogna puntare di più sui settori giovanili

Francesco Totti, leggenda del calcio italiano, ha lanciato un messaggio chiaro e forte: per il futuro del nostro calcio, bisogna investire di più nei settori giovanili. Durante la terza edizione di “CUR in campo” allo Zaccheria di Foggia, ex campioni come Candela, Amelia e Quagliarella hanno dimostrato ancora una volta il valore della passione e del talento emergente. È il momento di puntare sui giovani per rilanciare il nostro calcio, e il primo passo è…

Nella serata di ieri allo Zaccheria di Foggia si è svolta la terza edizione dell’evento benefico “CUR (Calcio Uniti per la Ricerca) in campo”, dove i protagonisti sono state tante vecchie leggende del nostro calcio, a partire da Francesco Totti, insieme ad altri come Candela, Amelia e Quagliarella. A sfidare questi ex giocatori sono stati alcuni appassionati, che sono scesi in campo dopo aver partecipato ad alcune aste benefiche, Prima dell’evento, come riportato da Foggia Today, lo stesso Totti ha rilasciato alcune parole, a partire da un piccolo sipario insieme e Christian Panucci, anch’esso presente a Foggia: “Goal al Foggia? Ci ho giocato, non ho mai segnato a Foggia e questo penso che sia il modo più facile per riprendermi il trono. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Totti, il consiglio sul calcio di oggi: “Bisogna puntare di più sui settori giovanili”

