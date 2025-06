TOTTENHAM SACK ANGE POSTECOGLOU Nonostante il trionfo della Europa League

Il Tottenham sorprende tutti: dopo la conquista della Europa League e la qualificazione in Champions, il club decide di separarsi da Ange Postecoglou, il manager che ha scritto una pagina storica. Un gesto inaspettato che scuote il mondo del calcio, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori a chiedersi quale sia il motivo di questa decisione. Ora, resta da capire cosa riserva il futuro per i Spurs e il loro allenatore vincente.

2025-06-06 18:49:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Tottenham si è separato con Ange Postecoglou solo due anni dopo la sua appuntamento, nonostante l’attesa australiana di 17 anni del club per un trofeo con il successo della Europa League a maggio. La decisione è una specie di shock, data la vittoria per 1-0 di Spurs sul Manchester United a Bilbao non solo garantì l’argenteria, ma anche la qualifica per la Champions League della prossima stagione. Secondo quanto riferito, il manager di Brentford Thomas Frank è il front-runner per prendere le redini del Tottenham. Anche Marco Silva di Fulham è stato considerato tra gli altri potenziali candidati, ma si dice che Frank sia emerso come scelta preferita del consiglio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

