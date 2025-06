Toscanello d’Oro edizione da record

Toscanello d’Oro 2025 ha fatto storia, superando ogni aspettativa con numeri record e un entusiasmo travolgente. La storica manifestazione enogastronomica di Pontassieve si conferma come il cuore pulsante della Valdisieve, grazie all’impegno di 150 volontari e a un ricco programma di 72 eventi. Un festival che ha trasformato il centro storico in un palcoscenico diffuso di musica, sapori e tradizione, regalando emozioni indelebili a tutti i partecipanti.

E stato un Toscanello d'Oro da record. L'edizione 2025 della storica manifestazione enogastronomica che ogni anno anima il cuore di Pontassieve ha regalato numeri mai visti nel corso dei 56 anni di storia. Grazie all'organizzazione della ProLoco e dei 150 volontari coinvolti nella manifestazione regina della Valdisieve, si sono avuti ben 72 eventi, per una manifestazione che ha trasformato il centro storico in un palcoscenico diffuso di musica, cultura e sapori. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, confermando la crescente attrattiva del festival che, di anno in anno, continua a crescere per partecipazione e prestigio.

Presentata la 56° edizione del Toscanello d’Oro di Pontassieve