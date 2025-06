Torture e rivolta in carcere la vittima riconosce gli aggressori in foto Cinque trasferimenti interni prima delle sevizie | si indaga sulle omissioni

Un inquietante caso di torture e rivolte in carcere scuote l’opinione pubblica, mentre emergono dettagli sconcertanti: una vittima riconosce gli aggressori in foto, dopo aver subito cinque trasferimenti interni prima delle sevizie. L’indagine, ancora aperta, si concentra sulle omissioni e sui motivi dietro l’attacco, con il diciottenne interrogato dai magistrati per lesioni e violenza sessuale, in attesa di chiarire se si tratti di tortura. La verità sugli antefatti rimane un giallo da svelare.

ll diciottenne è stato interrogato dai magistrati titolari dell'inchiesta per lesioni e violenza sessuale, in attesa di capire se verrà configurato il reato di tortura. E ora è giallo sugli antefatti dell'aggressione.

