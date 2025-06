Torre Quetta lavori in ritardo Fondi a rischio si corre ai ripari

A Torre Quetta, i lavori del lotto 2 di Costa Sud sono in forte ritardo, mettendo a rischio i fondi e il rispetto delle scadenze stabilite dal PNRR. La situazione richiede interventi immediati per evitare ulteriori complicazioni e garantire il completamento secondo i piani. La sfida ora è trovare soluzioni tempestive per salvaguardare il progetto e i suoi benefici per la comunità.

I lavori del lotto 2 di Costa Sud, corrispondente alla zona di Torre Quetta, stanno subendo un drastico rallentamento. E il rischio è il mancato rispetto della tempistica prevista dal Pnrr,.

