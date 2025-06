Torneo della Montagna | al via l' edizione 73 con Collagna-Baiso

Sei pronto a vivere un'estate all'insegna dello sport e della passione? È tutto pronto per l’attesissima 73ª edizione del Torneo della Montagna, un evento che da decenni accende il cuore della montagna reggiana. Oggi, sul campo simbolo di Collagna, si dà il via a questa grande tradizione con la sfida tra i biancorossi locali e il Baiso. E adesso ci siamo davvero: lasciamo spazio alla competizione, alla solidarietà e all’entusiasmo di sempre.

Adesso ci siamo davvero: partirà oggi il Torneo della Montagna, pronto ad animare l'estate reggiana con l'edizione n°73. Il battesimo avverrà sul campo forse più iconico di tutto il panorama della competizione: il comunale di Collagna, incastonato in pieno Appennino e in mezzo alla natura. I biancorossi di casa ospiteranno il Baiso alle 17.30 nel 1° turno del girone A (completano il raggruppamento Cerredolese e Spqm Montecavolo). Come di consueto prima dei Dilettanti ecco in campo i Giovanssimi alle ore 16. Alla guida del Collagna riecco Fausto Monelli, storico tuttofare che ritorna in panchina (nelle ultime due estati aveva guidato la squadra Lauro Bonini, oggi allenatore del Rolo in Eccellenza): tra gli esterni è atteso Luca Barbieri, punta del '98 che milita nello Sporting Scandiano, e il duo del Salsomaggiore Christian Ferrari (difensore centrale del 2002) e Umberto Orlandi (centrocampista 26enne).