Tornatene al paesello tuo Polci & Co messi in fuga salta il previsto incontro con i tifosi

Un incontro atteso tra il direttivo della Ssc Ancona e i tifosi si è trasformato in un imprevisto colpo di scena: gli ultras, auspicando un dialogo costruttivo, hanno invece scelto di partire in modo deciso, sancendo così un momento di tensione e riflessione per tutta la comunità dorica. La speranza di un confronto aperto si sfuma, lasciando aperte molte domande sul futuro del club e sulla passione che unisce e divide i supporter.

ANCONA – È terminato prima ancora di iniziare il previsto incontro tra il direttivo della Ssc Ancona e i tifosi dorici, con il presidente e i suoi uomini messi in fuga dagli ultras. L'appuntamento era stato fissato per questa mattina, sabato 7 giugno, verso le 10 al Pala Rossini.

