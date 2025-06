Tornatene al paesello tuo Polci & Co messi in fuga salta il previsto incontro con i tifosi

Tanti tifosi attendevano con entusiasmo l'incontro tra il direttivo dell'SSC Ancona e i supporter dorici, ma un imprevisto ha stravolto tutto: ultras in fermento hanno messo in fuga presidenti e dirigenti, facendo saltare l'appuntamento previsto al Pala Rossini. La tensione si fa sentire e ora cresce l’attesa di capire quali saranno le prossime mosse della società e come potrà ripartire il rapporto con i suoi tifosi.

ANCONA – È terminato prima ancora di iniziare il previsto incontro tra il direttivo della Ssc Ancona e i tifosi dorici, con il presidente e i suoi uomini messi in fuga dagli ultras. L'appuntamento era stato fissato per questa mattina, sabato 7 giugno, verso le 10 al Pala Rossini.

