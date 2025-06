L’Italia torna a essere bersaglio degli sfottò norvegesi, con battute irriverenti come “Pastalandia” e “pizza e kebab”, dopo il pesante 3-0 subito ad Oslo. Un’umiliazione che rischia di compromettere il cammino verso i Mondiali 2026, lasciando i tifosi italiani con l’amaro in bocca. Ma è davvero finita qui? La voglia di riscatto e le sfide future sono ancora da scrivere.

(Adnkronos) – L'umiliazione a cui è andata incontro l'Italia in Norvegia, perché solo così si può definire il 3-0 subito dagli azzurri a Oslo, ha compromesso il cammino della squadra di Spalletti verso i Mondiali 2026. Dopo una sola partita nel girone I di qualificazione alla prossima rassegna iridata, che andrà in scena in Stati . L'articolo “Tornate a Pastalandia”, pizza e. kebab: gli sfottò norvegesi all’Italia proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it