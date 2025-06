Tornano le grandi mostre al Palp | Banksy & friends Gli artisti ribelli | Mostra di livello internazionale

Tornano le grandi mostre al Palp di Pontedera, con l’esposizione "Banksy & Friends - Storia di artisti ribelli". Oltre 70 opere che celebrano l’arte come forma di ribellione e provocazione, attraversando linguaggi irriverenti e visioni controcorrente. Un percorso emozionante che invita il pubblico a riflettere sul nostro tempo, riscoprendo il potere dell’arte di sfidare il conformismo. Non perdere questa occasione unica di entrare nel cuore della creatività ribelle!

Pontedera, 7 giugno 2025 – Aprono anche in estate le sale espositive del Palp Palazzo Pretorio di Pontedera che da oggi al 9 novembre ospiteranno la mostra Banksy & Friends-Storia di artisti ribelli. Oltre 70 opere raccontano l’arte come atto di ribellione. Un percorso che attraversa linguaggi irriverenti e visioni controcorrente, con Banksy ed altri protagonisti dell’arte contemporanea impegnati ad interrogare il presente. Cuore pulsante della mostra è Banksy, artista enigmatico e simbolo universale della street art e della protesta visiva. Intorno a lui, si muove una costellazione di autori che hanno saputo, ciascuno con la propria voce, raccontare il mondo con occhi nuovi: da TvBoy a Mario Schifano, da Andy Warhol a Damien Hirst, da David LaChapelle a Mr. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tornano le grandi mostre al Palp: “Banksy & friends“. Gli artisti ribelli: “Mostra di livello internazionale”

