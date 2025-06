Tornano le Frecce Tricolori a Genova | grande festa per l' Amerigo Vespucci con Mattarella e spettacolo di droni

Prepariamoci a un evento imperdibile a Genova! Martedì 10 giugno, la città accoglierà con entusiasmo le Frecce Tricolori e la maestosa nave Amerigo Vespucci in occasione della Giornata della Marina Militare. Tra spettacoli di droni e il sorriso del Presidente Mattarella, questa giornata promette emozioni e festeggiamenti indimenticabili. Un’occasione unica per celebrare il patrimonio marittimo italiano, che lascerà il segno nella memoria di tutti i genovesi.

Anche le Frecce Tricolori sono attese martedì 10 giugno a Genova per la Giornata della Marina della Marina Militare, che vedrà l'arrivo al Porto Antico della nave Amerigo Vespucci e il ritorno - a poche settimane dalle celebrazioni del 25 aprile - del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Tornano le Frecce Tricolori a Genova: grande festa per l'Amerigo Vespucci con Mattarella e spettacolo di droni

