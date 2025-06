torna pescaiola da vivere oggi la festa nel quartiere

Oggi Pescaiola si anima con la dodicesima edizione di "Pescaiola da Vivere", una festa che trasforma il quartiere in un palcoscenico di shopping, musica e allegria. Dalle 17 fino a tarda sera, le strade si riempiranno di vita, offrendo un'occasione unica per scoprire le eccellenze locali e condividere momenti indimenticabili. Preparatevi a vivere un evento imperdibile che celebra la bellezza della comunitĂ e il divertimento all'aperto!

Alta stagione per notti bianche e feste di quartiere. Oggi dalle 17 a tarda sera toccherĂ al quartiere di Pescaiola aprire le danze tra shopping, spettacoli, musica e tavoli apparecchiati all’aperto. E’ il ritorno di Pescaiola da Vivere, appuntamento ormai rodato che arriva quest’anno alla dodicesima edizione promosso da Confcommercio, col patrocinio del Comune, il contributo di Camera di Commercio, Banca Tema e Pancar. Le principali vie del quartiere, da via Alessandro Dal Borro a via Benedetto Croce, passando per Largo I Maggio, si trasformeranno in una sorta di villaggio urbano fatto di luci, colori, vetrine aperte. 🔗 Leggi su Lanazione.it