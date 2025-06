Torna la Festa dell’Unità metropolitana | un appuntamento itinerante con cinque location

Torna la Festa dell’Unità metropolitana di Firenze, un appuntamento imperdibile che animerà l’estate con cinque tappe in altrettante location strategiche della provincia. Un’occasione unica per condividere idee, dialogare e rafforzare il senso di comunità, tutto con il nostro stile coinvolgente e autentico. La parola d’ordine di quest’anno è “dal basso”: un metodo che invita tutti a partecipare attivamente e a costruire il futuro insieme. Non mancate!

FIRENZE – Il Partito Duntamentoemocratico metropolitano di Firenze annuncia con entusiasmo il ritorno della Festa de l’Unità metropolitana, che nel 2025 si presenta con una formula rinnovata: cinque appuntamenti, in cinque luoghi diversi, per una festa itinerante che accompagnerà l’estate e coinvolgerà tutta la provincia di Firenze. “La parola d’ordine di quest’anno è dal basso – spiegano gli organizzatori – non solo un titolo, ma un metodo. L’obiettivo è quello di ripartire dalle radici, dai militanti del Partito Democratico, dai volontari, dai nostri territori, ma soprattutto dai cittadini L’edizione 2025 della Festa de l’Unità metropolitana nasce infatti da una costruzione collettiva, condivisa, partecipata: è il segno concreto di un partito vivo, che si fa comunità, che ascolta e si organizza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

