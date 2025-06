Torna il Rito della Luce con la direzione artistica di Lanzara | Rendiamo omaggio all’Incanto dell’Invisibile

Torna il suggestivo Rito della Luce alla Piramide 38° Parallelo, un evento che Celebra l’incanto dell’invisibile sotto la direzione artistica di Lanzara. Questa straordinaria installazione di Mario Staccioli, simbolo di arte e spiritualità, si illuminerà di nuovo per rendere omaggio alle meraviglie nascoste del nostro universo. Sabato 21 e domenica 22 giugno, in occasione del solstizio d’estate, il parco d’arte della Fiumara d’Arte si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e mistero.

Torna il Rito della Luce alla Piramide 38° parallelo, la scultura monumentale realizzata nel 2010 dall’artista Mario Staccioli, tra le opere più apprezzate del parco d’arte contemporanea della Fiumara d’Arte. Sabato 21 e domenica 22 giugno, in occasione del solstizio d’estate, il mecenate Antonio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Torna il Rito della Luce con la direzione artistica di Lanzara: "Rendiamo omaggio all’Incanto dell’Invisibile"

