Torna il Rito della Luce alla Piramide 38 Parallelo | due giorni tra arte spiritualità e paesaggi mozzafiato

In occasione del solstizio d'estate, sabato 21 e domenica 22 giugno torna il suggestivo Rito della Luce alla Piramide 38° Parallelo, la monumentale scultura realizzata nel 2010 dall'artista Mauro Staccioli e considerata tra le opere più emblematiche della Fiumara d'Arte, uno dei più grandi parchi di arte contemporanea a cielo aperto in Europa. A spalancare le porte della piramide sarà il mecenate Antonio Presti, che per due giorni accoglierà il pubblico in un contesto di intensa bellezza naturale e spirituale, animato da performance, danze e musica. Il tema scelto per questa edizione è "L'Incanto dell'Invisibile", ispirato – spiega Presti – «alla necessità di una rigenerazione dell'anima, che parte dalla bellezza e si nutre di coerenza, coraggio, gratuità, responsabilità, impegno ed esempio».

