Torna il Premio Amarena a Piano di Sorrento | arte cultura e sapori per celebrare il gioiello rosso carottese

Torna a Piano di Sorrento il Premio Amarena, un evento che unisce arte, cultura e sapori per celebrare il prezioso “gioiello rosso carottese”. Alla sua quarta edizione, questa manifestazione estiva trasforma il mese di giugno in un festival di creatività e tradizione, valorizzando cinema, teatro, letteratura, enogastronomia e musica. Un’occasione imperdibile per scoprire le eccellenze del territorio e vivere un’esperienza ricca di emozioni e solidarietà. La kermesse si svolge a giugno, periodo dedicato alla raccolta dell’amarena, e che punta a

Giunto alla quarta edizione il Premio è un evento che si svolge a giugno (periodo dedicato alla raccolta dell'amarena, definito anche "gioiello rosso carottese"), e che punta a celebrare l'arte e la cultura del territorio come cinema, teatro, televisione, letteratura, enogastronomia, musica, arte, solidarietà.

Premio Amarena - 3° ed. conferenza stampa-Piano di Sorrento 31/05/2024