Torna il nuovo appuntamento per gli amanti dell’escursionismo organizzato dal CAI e Federparchi Due giorni per riscoprire la magia dei sentieri e delle aree protette italiane

scoprire la magia nascosta delle nostre meravigliose aree protette, riscoprendo il valore della natura e della scoperta. Due giorni di emozioni, trekking e connessione con l’ambiente, pensati per tutti gli appassionati di escursionismo e per chi desidera rigenerarsi in compagnia della natura. Non perdere questa opportunità unica di vivere un’esperienza indimenticabile lungo i sentieri italiani e lasciarti conquistare dalla bellezza incontaminata che ci circonda.

C i sono luoghi che parlano senza bisogno di parole, sentieri che raccontano storie di alberi secolari, panorami che si aprono all’improvviso e tolgono il fiato. Ed è proprio lungo questi percorsi che, domani 7 e domenica 8 giugno, escursionisti e visitatori potranno immergersi nella bellezza delle aree protette italiane, grazie all’evento “In Cammino nei Parchi”, l’evento promosso dal Club Alpino Italiano e Federparchi, un’occasione per rallentare il passo e riscoprire il legame autentico con la natura. Il potere della camminata: sette regole per un allenamento efficace X In Cammino nei Parchi: un weekend per riscoprire la natura. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Torna il nuovo appuntamento per gli amanti dell’escursionismo organizzato dal CAI e Federparchi. Due giorni per riscoprire la magia dei sentieri e delle aree protette italiane

