Torino picconate contro la sede Fratelli d’Italia | olio esausto e volantini minatori – Foto

Un nuovo atto di violenza scuote Torino: la sede di Fratelli d'Italia nel quartiere Barriera di Milano è stata assaltata da incappucciati armati di picconi e piedi di porco. Non solo minacce e intimidazioni, ma anche atti vandalici con olio esausto e volantini minatori testimoniano un clima crescente di tensione politica e sociale. Un episodio che solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla libertà di espressione in città.

(Adnkronos) – Sede torinese di Fratelli d'Italia assaltata a colpi di piccone. L'edificio, denunciano la vicecapogruppo di FdI Augusta Montaruli e l'assessore della Regione Piemonte Maurizio Marrone, "nel quartiere Barriera di Milano è stato assaltato da 4 incappucciati che, armati di picconi e piedi di porco, hanno tentato prima di forzare la serranda e, poi, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Torino, picconate contro la sede Fratelli d’Italia: olio esausto e volantini minatori – Foto

