Torino le spacca il volto ma non va in carcere il duro sfogo | A che serve denunciare?

Torino brucia di un dolore silenzioso: Lucia, 44 anni, ha subito un violento attacco dall'ex, rischiando la vita. Nonostante la condanna, l'uomo resta libero, alimentando il senso di impotenza e frustrazione di chi chiede giustizia. È una realtà che solleva domande scomode: a che serve denunciarli se poi la legge sembra lasciarli impuniti? Una storia che ci invita a riflettere sulle sfide del sistema e sulla lotta per tutela e sicurezza.

Lucia, una donna di 44 anni di Torino, ha raccontato che ha rischiato di morire per colpa dell'ex, ma lui, nonostante la condanna non è in carcere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Torino, le spacca il volto ma non va in carcere, il duro sfogo: “A che serve denunciare?”

In questa notizia si parla di: Torino Spacca Volto Carcere

Picchiata dall'ex nel 2022, i medici le hanno ricostruito il volto: «Lui non andrà in carcere, oggi mi chiedo se ha avuto senso denunciarlo» - Lo sfogo di Lucia Regna, 44 anni: «Perché ci dicono di denunciare se poi quello che viene dallo Stato è uno schiaffo morale che fa male più delle botte?». Dopo l'assalto i medici hanno utilizzato 21 p ... Lo riporta torino.corriere.it

