Tor Bella Monaca la segnalazione anonima fa scattare il blitz | 4 arresti

Una semplice segnalazione anonima su YouPol ha scatenato un blitz delle forze dell'ordine a Tor Bella Monaca, portando all'arresto di quattro persone. La rapidità e l’efficacia della nuova app dimostrano come la tecnologia possa diventare un alleato fondamentale nella lotta al crimine, rafforzando il senso di sicurezza per tutta la comunità . Questa vicenda è un chiaro esempio di come il cittadino possa fare la differenza in modo semplice e immediato.

Una segnalazione anonima ha fatto scattare il blitz della polizia a Tor Bella Monaca.È bastato un clic su YouPol, l'applicazione che permette di segnalazione in tempo reale reati, per far scattare l'allarme, a distanza di due giorni, sui complessi di edilizia popolare di via dell'Archeologia. . 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Tor Bella Monaca, la segnalazione anonima fa scattare il blitz: 4 arresti

