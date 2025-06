Tommaso Zamperoni chiesa gremita per l' addio al 20enne che si è tolto la vita preoccupato per la bocciatura a scuola Un anno fa la scomparsa del fratello Edoardo

Una chiesa gremita ad Asolo si è riempita di emozioni e ricordi per l'addio a Tommaso Zamperoni, il giovane che ha lasciato un vuoto profondo nel cuore della comunità. Solo un anno fa, la perdita del fratello Edoardo aveva già segnato profondamente tutti, e ora questa tragedia aggiunge un ulteriore dolore. Il corteo funebre, simbolo di affetto e solidarietà, accompagna il suo ultimo viaggio, lasciando un messaggio di vicinanza e speranza.

ASOLO Chiesa piena questa mattina (7 giugno) per l'ultimo saluto a Tommaso Zamperoni, il 20enne di Asolo trovato senza vita martedì, vicino a dove abitava. Il corteo funebre è.

