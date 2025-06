Tom Hanks sulla biografia della figlia che parla degli abusi della madre | “È stata incredibilmente onesta”

Tom Hanks rompe il silenzio sulla toccante biografia della figlia Elizabeth Ann, che rivela con coraggio le sofferenze subite dalla madre Samantha Lewes. La sincerità della ragazza, definita "incredibilmente onesta" dallo stesso attore, apre uno sguardo profondo sulle vite segnate da dolore e resilienza. Un racconto che invita a riflettere sulla forza di affrontare i propri traumi e la bellezza della verità. Continua a leggere per scoprire di più.

"Tutti veniamo da vite screziate e incrinate Penso che sia stata incredibilmente sincera". Tom Hanks ha rotto il silenzio sulla biografia della figlia Elizabeth Ann. Nel libro, (The 10: A Memoir of Family and the Open Road), la 43enne racconta gli abusi fisici ed emotivi subiti dalla madre Samantha Lewes, morta nel 2002. 🔗 Leggi su Fanpage.it

