tom cruise sedici volte mission impossible

Bigani A 62 anni Tom Cruise è entrato nel Guinness dei primati. Non per gli incassi stratosferici dei suoi film, ma per una ripresa di " Mission: Impossible – The Final Reckoning ", che definire spericolata è poco. Si è gettato, senza controfigura, con un paracadute in fiamme per 16 volte. Sedici. Il paracadute era stato intriso di benzina, per bruciare appena Cruise fosse nel vuoto: lui, dopo, doveva azionare il paracadute di riserva, e salvarsi con quello. A complicare le cose, ha indossato una telecamera da 20 kg con cui filmarsi durante la caduta. Non una, non due, ma sedici volte Tom Cruise si è gettato col paracadute in fiamme. 🔗 Leggi su Quotidiano.net