Tom Cruise entra nel Guinness World Record | si è lanciato 16 volte da un elicottero con il paracadute in fiamme

Tom Cruise, a 62 anni, dimostra ancora una volta di essere un vero simbolo di audacia e determinazione. L’attore ha conquistato un nuovo record nel Guinness World Record, lanciandosi sedici volte da un elicottero con un paracadute in fiamme, sfidando ogni limite umano. La sua passione per l’avventura non conosce confini: scopriamo insieme questa incredibile impresa che ha lasciato il mondo senza fiato. Continua a leggere.

A 62 anni, Tom Cruise rompe ogni limite e conquista un record: si è lanciato sedici volte da un elicottero con un paracadute in fiamme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Cruise Record Lanciato Volte

Mission: Impossible 8 e il record di Tom Cruise su Rotten Tomatoes - Mission: Impossible – The Final Reckoning segna il capitolo conclusivo della celebre saga, con un grande successo di pubblico.

Tom Cruise da record: 16 lanci col paracadute a 62 anni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Lo riporta msn.com

Tom Cruise da record: 16 lanci infuocati da un elicottero sul set di Mission Impossible 8; il Video - A certificare l’impresa è stato il Guinness World Records, che l’ha annunciata con un post su X (ex Twitter). Sempre sulla piattaforma, è stato pubblicato un video dietro le quinte: Cruise appare ... Da ilmeteo.it

Cinema, Tom Cruise da record: 16 lanci con il paracadute in fiamme - Nessun missione sembra ormai essere impossibile per Tom Cruise, compresa quella di entrare nel Guinness dei primati. A 62 anni, l'attore di Mission: Impossible - The Final Reckoning, ottavo capitolo d ... Segnala msn.com

TOM CRUISE PARACADUTE IN FIAMME BATTUTO RECORD MONDIALE! #tomcruise #missionimpossible #cruise #tom