Tolentino ragazza di 15 anni muore investita sulle strisce

Tragedia a Tolentino: una ragazza di 15 anni, Gessica Vulpe, perde la vita a causa di un incidente sulle strisce pedonali. È un momento di grande dolore per tutta la comunità , che si trova a fare i conti con una perdita improvvisa e devastante. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità , mentre familiari e amici si uniscono nel dolore. Resta il silenzio pesante di un evento che ha scosso tutti noi.

AGI - Una ragazza di 15 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone sulle strisce pedonali a Tolentino, nel Maceratese. Per cause in corso di accertamento, intorno alle ore 17.45, un furgone Volkswagen guidato da un 40enne di Tolentino ha investito una ragazza e un ragazzo che stavano attraversando la strada sul passaggio pedonale. La vittima e i soccorsi. L' impatto violento non ha lasciato scampo alla giovane, Gessica Vulpe, nata nel 2010 e residente a Tolentino, deceduta malgrado l' immediato intervento dei sanitari del 118. Il ragazzo che era con lei, R.B. di 16 anni, residente a San Severino Marche, è stato trasportato con l' eliambulanza all' ospedale regionale di Torrette. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Tolentino, ragazza di 15 anni muore investita sulle strisce

