Tolentino Macerata furgone investe ragazzi sulle strisce | morta una 15enne in gravi condizioni un 16enne

Tragedia scuote Tolentino: un furgone investe ragazzi sulle strisce, causando la morte di una 15enne e lasciando un 16enne in gravi condizioni. Alla guida un uomo di 40 anni in stato di shock, mentre la comunità piange questa perdita devastante. Un episodio che richiama l’attenzione sulla sicurezza stradale e la necessità di maggiore attenzione alla vita dei giovani. La speranza ora è che vengano rafforzate le misure per prevenire simili tragedie in futuro.

Al volante del mezzo vi era un 40enne, ricoverato in stato di shock. La giovanissima, a causa dell'urto, è stata sbalzata via di una decina di metri e per lei non c'è stato nulla da fare.

