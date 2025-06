TNA | Il re regna con l’inganno Kazarian sopravvive alla furia di Hendry a Against All Odds

Il ring si è acceso di adrenalina e suspense durante l'evento speciale Against All Odds, dove il leggendario Frankie Kazarian e l'inarrestabile Joe Hendry si sono sfidati in un duello memorabile. Due stili opposti e una sola volontà di prevalere: un match che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all'ultimo colpo. Say his name and he's back in action! La battaglia continua: chi sarà il vero re?

Durante l'evento speciale Against All Odds, i riflettori si sono accesi su un match singolo molto atteso tra Joe Hendry e "The King of TNA" Frankie Kazarian. Due stili opposti, due personalità forti e una sola possibilità di affermare la propria superiorità: è stato uno scontro teso, fisico e pieno di colpi di scena. Say his name and he's back in action! @joehendry is HERE! Watch #TNAAgainstAllOdds on TNA+: 1 month of TNA+ FREE with code ODDS25 pic.twitter.comrxcevLZB7t — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) June 7, 2025 Il match è iniziato con Hendry che ha prende il controllo grazie a una combinazione di pugni e chop, prima di schiantare Kazarian al suolo con una potente Fall-Away Slam.

