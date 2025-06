TNA | Dopo il ritorno a sorpresa ad Against All Odds le IInspiration pronte per l’azione a iMPACT

dopo il sorprendente ritorno di Against All Odds, si prepara a una nuova e avvincente era con The IInspiration. Cassie Lee e Jess McKay, ora tornate in TNA, sono pronte a conquistare il pubblico e a scrivere nuove pagine di successi. L’attesa è finita: la rivoluzione targata TNA sta per cominciare, e il loro impatto sarà assolutamente imperdibile. Rimanete sintonizzati per scoprire tutte le novità!

La TNA è ufficialmente tornata a essere. IInspirational. Dopo aver sorpreso il pubblico con un inaspettato ritorno durante il kickoff di Against All Odds, Cassie Lee e Jess McKay (precedentemente conosciute come The IIconics in WWE ) sono tornate in TNA nei panni di The IInspiration. Ma non si è trattato di una semplice apparizione occasionale: le due hanno infatti firmato un nuovo contratto. Secondo quanto riportato da Fightful Select, la TNA stava già lasciando intendere internamente il ritorno di due ex campionesse in vista di Against All Odds. Il mistero è stato risolto quando Lee e McKay hanno fatto il loro ingresso sul ring pochi istanti dopo che Ash by Elegance e Heather by Elegance avevano mantenuto i Knockouts World Tag Team Titles. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - TNA: Dopo il ritorno a sorpresa ad Against All Odds, le IInspiration pronte per l’azione a iMPACT

