Tirocini retribuiti per il reinserimento lavorativo | a Bari 76 percorsi attivati con il bando del Comune

Sei alla ricerca di un'opportunità concreta per riappropriarti del mondo del lavoro? A Bari, il progetto 'La Fatica' offre 76 tirocini retribuiti, pensati su misura per donne over 35 e uomini over 45 disoccupati o inattivi. Questa iniziativa innovativa del Comune mira a favorire il reinserimento professionale attraverso percorsi formativi personalizzati. A sei mesi dalla sua attivazione, sono già molte le storie di successo: scopri come puoi fare anche tu il primo passo verso un nuovo inizio.

Offrire una concreta opportunità di reinserimento lavorativo, attraverso percorsi formativi personalizzati, a donne over 35 e uomini over 45 disoccupati o inattivi: è questo l'obiettivo principale del progetto 'La Fatica', misura sperimentale avviata dal Comune di Bari. A sei mesi dalla.

