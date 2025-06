Tiro con l’arco | Loredana Spera vola in semifinale nella Coppa del Mondo di Antalya

Loredana Spera vola in semifinale alla Coppa del Mondo di Antalya, portando entusiasmo e orgoglio nel tiro con l'arco italiano. La sua prestazione impeccabile e determinata la proietta verso il traguardo più ambito, dimostrando che il talento si coltiva con passione e dedizione. La sua corsa verso il podio continua, alimentando le speranze di un successo storico per il nostro sport. E ora, tutti gli occhi sono puntati su di lei, pronta a scrivere un’altra pagina di gloria.

La penultima giornata della Coppa del Mondo di tiro con l’arco ad Antalya regala ancora una buona notizia al movimento italiano impegnato sulle linee turche, a fronte di un podio mancato. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Arco ricurvo Loredana Spera stacca il pass per la semifinale. Percorso splendido quello dell’azzurra che infila da subito la vittoria per 6-2 con la spagnola Aznar Tejero lanciandosi poi nelle affermazioni, arrivate in entrambi i casi allo shoot off per 6-5 (11-9) e 6-5 (9*-9), rispettivamente contro l’ucraina Chernyk e la francese Sebastian. A quel punto i quarti di finale contro la giapponese Tokugawa (numero 4 del tabellone): un duello senza storia, Spera precisa e scatenata con un perentorio 6-0 che le vale la semifinale dove affronterà domani la titolatissima coreana Lim Sihyeon, tre ori alle ultime Olimpiadi di Parigi 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro con l’arco: Loredana Spera vola in semifinale nella Coppa del Mondo di Antalya

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Arco Tiro Spera Semifinale

Skill In, la messinese Ania Paleologo vince il primo posto al campionato regionale di tiro con l'arco - Ania Paleologo, atleta messinese, conquista il primo posto al campionato regionale di tiro con l'arco, aggiungendo un altro successo al progetto Skill In della SSD UniMe.

Tiro con l’arco: Italia, il Mixed Team di ricurvo per il podio. Godano in semifinale nel compound - Una nuova giornata della terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l'arco, ad Antalya, è andata in archivio. Ancora buone notizie per l'Italia ... Lo riporta oasport.it

Tiro con l’arco: l’Italia del ricurvo alla riscossa! Donne in finale nella CdM di Antalya - La seconda giornata della tappa di Antalya della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l'arco ha reso noti i suoi verdetti. Sulle linee di tiro turche le ... Come scrive oasport.it

Probando el tiro con arco por primera vez