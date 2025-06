Tirano | sulla sicurezza del torrente Poschiavino botta e risposta tra comitato e sindaco

La sicurezza del torrente Poschiavino a Tirano continua a dividere opinioni tra cittadini e amministrazione. Il comitato locale chiede con urgenza interventi concreti, mentre il sindaco risponde alle preoccupazioni della comunitĂ . Una questione che mette in discussione la tutela dei residenti e la gestione del territorio. La discussione resta aperta: quali soluzioni adottare per garantire un futuro piĂą sicuro?

Fa ancora discutere la questione sicurezza legata al torrente Poschiavino a Tirano. Da un lato, il locale comitato ha nuovamente incalzato l'amministrazione comunale affinchĂ© quest'ultima dia luogo agli interventi necessari per scongiurare potenziali situazioni di pericolo per la cittadinanza.

In questa notizia si parla di: Tirano Sicurezza Torrente Poschiavino

