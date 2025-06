Thierry Breton ci dice | a von der Leyen serve leadership per trattare con Trump sui dazi

Thierry Breton sottolinea l’importanza di una leadership forte da parte di Von der Leyen per negoziare con Trump sui dazi. Con la minaccia di aumenti del 50%, il tempo stringe e la posta in gioco è alta. La sfida tra Bruxelles e Washington richiede un’intesa strategica immediata, capace di tutelare gli interessi europei e garantire stabilità economica. Riusciranno i leader a trovare un equilibrio prima della scadenza?

Bruxelles. A quasi un mese dalla scadenza fissata da Donald Trump con la minaccia di aumentare i dazi contro l’Unione europea al 50. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Thierry Breton ci dice: a von der Leyen serve leadership per trattare con Trump sui dazi

In questa notizia si parla di: Dazi Trump Thierry Breton

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi” - Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

Tra i dazi e le guerre in Ucraina e in Medio Oriente: il "Ciclone Trump" con Deaglio e Segre - L’ex commissario: «Il ruolo di Meloni? Nella logica di Donald non c’è spazio per le mediazioni» ... Secondo lastampa.it

Dazi, il giorno dell’Italia. Trump: «Faremo accordo equo con Ue e ci aggiusteremo con la Cina» - Lo ha detto l’ex commissario europeo all’Industria, Thierry Breton, in un’intervista ... con la quale è in stretto contatto. I dazi “reciproci” imposti da Trump all’Ue (attualmente ... Scrive ilsole24ore.com

Dazi, tech, armi, geopolitica: così Trump vuole forzare l’Europa e le sue regole - All’epoca il commissario era Thierry Breton, insultato da Musk ... in reazione agli Usa); gli osservatori dicono che i dazi potrebbero per paradosso allontanare invece che riavvicinare Ue e Cina. Secondo editorialedomani.it

Donald Trump, ouvert à la négociation sur les droits de douane ? L'analyse de Thierry Breton|LCI